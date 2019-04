Frankrig kræver klarhed om grund til at udskyde brexit

Den britiske premierminister vil bede EU-landene om udskydelse af brexit for at "søge konstruktiv vej frem".

EU's stats- og regeringschefer skal onsdag aften tage stilling til endnu et britisk ønske om at udskyde brexit.

Men argumenterne skal være gode, påpeger Frankrigs finansminister over for Franceinfo.

- Der er behov for klarhed over, hvorfor man vil udskyde, og hvordan det i sidste ende kan føre til en aftale, siger Le Maire til kanalen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Skilsmissen mellem EU og Storbritannien skulle ifølge de oprindelige planer være effektueret 29. marts i år.

Men da Underhuset i London tre gange havde stemt aftalen ned med overbevisende flertal, endte det med, at parterne besluttede at udskyde brexit for at få papirerne i orden.

En papirløs skilsmisse ville trods alt blive for dyr og kaotisk.

Den britiske justitsminister, David Gauke, siger tirsdag, at premierminister Theresa May onsdag vil "bede om ekstra tid for at finde en konstruktiv vej frem".

Ifølge den svenske EU-minister, Hans Dahlgren, er de 27 EU-lande fortsat enige om, at de ikke ønsker en aftaleløs skilsmisse.

- Jeg vil sige, at der fra EU-siden er en meget stærk vilje til at undgå et hårdt brexit. Der findes et stort flertal i det britiske parlament, der går imod et hårdt brexit. Theresa May er imod et hårdt brexit.

- Alle fornuftige mennesker er imod. Men denne proces er ikke altid blevet styret af fornuften, så derfor kan vi ikke udelukke det, siger Dahlgren ved ankomsten til et møde i Luxembourg.

Han forventer ingen afklaring på mødet for EU-landenes europa- og udenrigsministre, når onsdagens topmøde forberedes.

Løsningen vil - hvis den kommer - ifølge Hans Dahlgren blive fundet under bilaterale møder mellem May og forskellige stats- og regeringschefer i EU i løbet af tirsdagen.