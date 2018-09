Frankrig anklager Rusland for satellitspionage

At forsøge at aflytte dine naboer er ikke kun uvenligt - det er spionage, siger den franske forsvarsminister.

Rusland forsøgte sidste år tilsyneladende at udspionere en fransk militærsatellit.

Til spionagen brugte russerne angiveligt en satellit, som er kendt for sin avancerede teknologi og blandt andet bruges til aflytning.

Det siger Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly, under et besøg hos den franske rumfartsorganisation CNES i Toulouse fredag.

- Den (satellitten, red.) kom så tæt på, at vi mener, at den forsøgte at opfange vores kommunikation, siger hun.

- At forsøge at aflytte dine naboer er ikke kun uvenligt, det er spionage, tilføjer hun.

Forsvarsministeren fortæller videre, at de franske rumfartsmyndigheder tog "de nødvendige foranstaltninger" og fortsatte med at overvåge den russiske satellit, efter den havde forladt stedet.

I sidste måned anklagede USA russerne for at udvikle antisatellitvåben. Samtidig fortalte amerikanerne, at et rumobjekt opsendt af Rusland i oktober sidste år udviste "meget unormal adfærd".

- Vi er opmærksomme på, at andre store spillere i rummet sender interessante objekter i kredsløb, eksperimenterer med potentielt offensive kapaciteter og udfører manøvrer, der ikke efterlader nogen tvivl om, at de har aggressive hensigter, siger Florence Parly.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har lovet at udvikle "en strategi for rumforsvar".

Ifølge Parly er eksperter i færd med at forberede en række anbefalinger, som vil blive videregivet til præsidenten inden årets udgang.

- Vi befinder os i en risikozone. Vores kommunikation, vores militære øvelser og vores daglige drift er i fare, hvis vi ikke reagerer, siger forsvarsministeren.

Hun nævner den amerikanske præsident Donald Trumps plan om at udvikle et sjette militært værn, som skal håndtere militære konflikter i rummet - Space Force.

- Jeg har hørt folk grine af Trumps plan, men jeg er ikke blandt dem, siger den franske forsvarsminister.

I juni annoncerede Donald Trump, at han ønsker at skabe en militærenhed i rummet.

- Jeg beordrer hermed forsvarsministeriet til øjeblikkeligt at begynde den nødvendige proces for at kunne etablere en rumstyrke som den sjette gren af USA's væbnede styrker, sagde Trump på et møde i det nationale rumfartsråd i midten af juni.