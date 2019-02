Frankrig: Venezuelansk oppositionsleder kan udskrive nyvalg

Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, har magt til at udskrive et nyvalg i det uroplagede sydamerikanske land.

Det siger den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

- Guaidó har både evnen og rettigheden til at organisere et valg, siger Jean-Yves Le Drian til radiostationen France Inter.

Han tilføjer, at Frankrig mandag vil diskutere den tilspidsede situation i Venezuela med sine europæiske allierede.

Syv EU-lande har givet Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, et ultimatum om at udskrive et nyvalg senest søndag.

Det har den pressede præsident indtil videre dog blankt afvist.

De syv EU-lande, der inkluderer Storbritannien, Frankrig og Tyskland, har på forhånd meddelt, at de vil anerkende Juan Guaidó som Venezuelas fungerende præsident, hvis ikke der udskrives nyvalg.

USA, Canada, Australien og en række latinamerikanske lande anerkender allerede Guaidó som Venezuelas præsident.

Den venstreorienterede Maduro anklages for at styre landet diktatorisk og for at ødelægge Venezuelas økonomi. Og sidste års præsidentvalg i landet er af en lang række lande blevet stemplet som værende ugyldigt.

Maduro har fortsat støtte fra lande som Rusland, Kina og Tyrkiet.