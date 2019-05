Frankrig: Irans udtræden af atomaftale må hindres

Frankrigs forsvarsminister meddeler onsdag, at landet ønsker at holde atomaftalen med Iran fra 2015 i live.

Franskmændene advarer ligeledes Teheran om, at der kan blive udløst sanktioner, hvis iranerne ikke lever op til aftalens forpligtelser.

Også USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, giver på ny udtryk for dyb bekymring over udviklingen i Iran.

Pompeo besøger onsdag London for at føre drøftelser med premierminister Theresa may om et "særligt forhold" mellem de to lande efter brexit.

Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly, siger, at atomaftalen med Iran er blevet undermineret i adskillige måneder.

- I dag er det værste, som kan ske, at Iran forlader denne aftale, siger hun.

Hun fremhæver, at Frankrig, Storbritannien og Tyskland gør alt, hvad de kan, for at holde aftalen i live ved at tage initiativer til at hjælpe den iranske økonomi trods hårde sanktioner fra USA.

Men Parly fastslår samtidig, at det vil få hårde konsekvenser - og muligvis nye sanktioner - hvis Iran bryder ud af aftalen.

Pompeo siger i London, at USA's øgede militære tilstedeværelse i Mellemøsten skal imødegå, hvad Trump-administrationen kalder "klare indikationer" på trusler fra Iran mod amerikanske styrker i regionen.

- Jeg håber, at vi nu er i en position, hvor vi kan afskrække iranerne, så de tænker sig godt om med hensyn til at angribe amerikanske interesser, siger den amerikanske udenrigsminister.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at Moskva lægger stor vægt på at bevare atomaftalen med Iran. Han siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at han har bedt om at få uddybet Irans holdning.

Men Lavrov kritiserer samtidig USA og siger, at det er det udefrakommende pres på Iran, som har ført til en ny udvikling.

- Den nuværende situationen omkring atomaftalen er opstået på grund af Washingtons uansvarlige optræden, siger han.

Han tilføjer, at det er for tidligt at tale om sanktioner mod mod Iran.

Kina, som også er med i aftalen, opfordrer i en erklæring alle parter til at respektere atomaftalen. Kina kritiserer USA's sanktioner mod iranerne.

I Jerusalem gentager den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, at israelerne ikke vil tillade, at Teheran får atomvåben.

- Vi vil ikke tillade, at Iran får atomvåben. Vi vil fortsætte med at kæmpe mod dem, der vil slå os ihjel, siger han i en tale på "Israels mindedag".