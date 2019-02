Situationen i Syrien vil stå højt på dagsordenen, når forsvarsministre fra hele verden fredag mødes til en årlig sikkerhedskonference i München.

I alt ventes over 100 ministre fra blandt andet Tyskland, Frankrig, USA, Saudi-Arabien, Rusland og Iran at deltage i konferencen.

Fredag vil knap 20 forsvarsministre holde et møde specifikt om Syrien, oplyser unavngivne kilder til nyhedsbureauet AFP.

De skal drøfte, hvad der skal ske i Syrien, når de sidste krigere fra Islamisk Stat (IS) er nedkæmpet, og USA som varslet har trukket sine tropper ud af landet.

Og tiden er knap. For mens sikkerhedskonferencen løber af stablen, er den sidste rest af krigere fra IS ved at blive hårdt presset i det nordøstlige Syrien.

20. december erklærede USA's præsident, Donald Trump, sejr over IS og varslede, at han vil trække de amerikanske tropper ud af Syrien.

Meldingen om tilbagetrækningen af omkring 2000 amerikanske soldater overraskede flere af USA's allierede, heriblandt Frankrig og Storbritannien.

Derfor skal forsvarsministre fra de lande, der deltager i den amerikanskledede koalition, drøfte, hvordan de tilbageværende tropper skal reorganisere sig, når USA trækker sig ud af landet.

- Tilbagetrækningen af de amerikanske tropper fra Syrien vil tydeligvis være centralt i diskussionerne, siger Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly, i en pressemeddelelse:

- Det tidligere såkaldte kalifat har ikke længere noget territorium. Verdenssamfundet vil have garanti for, at Daesh (det arabiske ord for IS, red.) ikke dukker op igen i Syrien eller noget andet sted.

Derudover ventes forsvarsministrene at drøfte fremtiden for de områder i det nordlige Syrien, som kontrolleres af den kurdiske milits YPG.

YPG har været en central allieret for USA i kampen mod IS. Men Tyrkiet hævder, at YPG arbejder sammen med den kurdiske organisation PKK, der af tyrkerne regnes for en terrororganisation.