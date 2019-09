Forskere: Israelsk valg kan koste Netanyahu jobbet

En samlingsregering mellem de to største partier i Israel kan betyde et farvel til premierminister Netanyahu.

Den siddende premierminister i Israel kan blive nødt til at gå, hvis der skal laves en samlingsregering mellem de to største partier, som flere iagttagere er begyndt at spekulere i.

En af dem, der ser det som sandsynligt med en samlingsregering mellem partierne Likud og Blå og Hvid, er Danny Raymond. Han er studieadjunkt på Aalborg Universitet og følger israelsk indenrigs- og udenrigspolitik.

- Grunden til, at jeg tror på en samlingsregering, er, at Avigdor Lieberman fra det højreorienterede parti Yisrael Beiteinu igennem hele valgkampen har talt for en samlingsregering.

- Vi ved også, at Benny Gantz fra Blå og Hvid har støttet den tanke, siger Danny Raymond.

Han bemærker dog, at Benny Gantz også har stillet et krav om, at det ikke længere skal være den siddende premierminister, Benjamin Netanyahu, der står i spidsen for Likud-partiet.

- Den største sandsynlighed er, at der kommer en samlingsregering. Men det kræver, at Likuds bagland gør op med Netanyahu-æraen og beslutter sig for at finde et nyt lederskab i partiet, siger Danny Raymond.

Onsdag rapporterer israelske medier, at der med næsten alle stemmer optalt er dødt løb mellem Netanyahus Likud-parti og Gantz' Blå og Hvid-parti.

Ifølge medierne står begge partier til at få 32 pladser i parlamentet, som i alt har 120 pladser. Det baserer sig på foreløbige resultater med over 90 procent af stemmerne optalt.

På grund af det tætte løb vurderer Helle Malmvig, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og tæt følger af udviklingen i Israel, at det efterhånden er mest sandsynligt med en samlingsregering.

- For ellers bliver det endnu en omgang valg.

- Men når det er sagt, så har lederen af Blå og Hvid, Gantz, meldt ud, at han ikke indgår i en samlingsregering, hvis Netanyahu sidder ved roret for Likud.

- Jeg har også svært ved at forestille mig, at Netanyahu kunne finde på at gå af. Så selv en samlingsregering synes lige nu svær, siger Helle Malmvig.

Benjamin Netanyahu har været premierminister siden 2009. I øjeblikket er der sigtelser mod ham for bestikkelse og svindel, og der er planlagt en høring i oktober - efter det planlagte valg.

Der er spekulationer om, hvorvidt Netanyahu, hvis han ender med at fortsætte som premierminister, vil forsøge at få vedtaget en lov, der kan sikre ham immunitet.