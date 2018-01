Forældre anholdt for at holde 13 børn fanget i hjem i USA

Et forældrepar fra det sydlige Californien blev søndag anholdt og sigtet for tortur og børnemishandling.

Det oplyser politiet i Riverside County mandag i en erklæring ifølge flere amerikanske medier, heriblandt Fox News.

Anholdelserne sker, efter at myndighederne fandt 12 af parrets børn i alderen fra to til 29 år holdt fanget i hjemmet. Flere af børnene var lænket til senge.

Myndighederne oplyser, at en efterforskning blev iværksat, efter at det søndag morgen lykkedes et 13. barn - en 17-årig pige - at flygte fra hjemmet i Perris og slå alarm til politiet.

Politiet i Riverside County oplyser, at det i første omgang troede, at "den udmagrede pige blot var ti år gammel".

Da betjente tiltvang sig adgang til Turpins hjem, fandt de "flere børn og voksne lænket til deres senge med kæder og hængelåse i mørke og ildelugtende omgivelser".

Ifølge politiet er der stillet en kaution på ni millioner dollar - eller godt 54 millioner kroner - mod hver af de to anholdte. Det drejer sig om 57-årige David Turpin og 49-årige Louise Turpin.

Det er foreløbigt uklart, hvordan forældrene stiller sig til anklagerne, ligesom at de heller ikke har givet nogen forklaring på, hvorfor de holdt deres børn i fangenskab.

- Forældrene er for nuværende ikke i stand til at give en logisk forklaring på, hvorfor deres børn var holdt fanget på den måde, oplyser politiet i en erklæring.

Myndighederne vurderede oprindeligt, at alle 13 ofre, der er i alderen fra to til 29 år, var børn. Umiddelbart efter opdagede efterforskere dog, at syv af ofrene er over 18 år.

- Ofrene var underernærede og meget beskidte, oplyser politiet i Riverside County.

Ifølge politiet fortalte de, at de var blevet sultet, og de fik alle mad og drikke.

Alle ofrene er fragtet til behandling på lokale hospitaler.

Perris ligger knap 100 kilometer sydøst for storbyen Los Angeles.