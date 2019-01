Føderalt ansatte misser første løn under rekordlang nedlukning

Hundredtusindvis af amerikanere gik fredag glip af den første lønudbetaling, siden dele af den offentlige sektor blev lukket ned på grund af en budgetkrise.

Ansatte i eksempelvis lufthavne, fængsler og hos forbundspolitiet FBI har på grund af nedlukningen arbejdet uden løn siden 22. december.

Foreløbig er der ingen tegn på, at krisen bliver løst. Dertil er uenighederne mellem Demokraterne og Republikanerne i øjeblikket for store.

Demokraterne har således konsekvent afvist at godkende finansiering til præsident Donald Trumps krav om en grænsemur mod Mexico.

Mange af de føderalt ansatte valgte fredag at lægge deres blanke lønsedler på de sociale medier, skriver BBC.

Oscar Murillo, der er ingeniør hos Det Amerikanske Rumagentur, Nasa, har lagt et billede af sin lønseddel på Twitter.

På lønsedlen kan man se beløbet på 0 dollar. Ifølge Murillo har han tilmed mistet penge ved at gå på job på grund af obligatoriske fradrag.

En anden Twitter-bruger, Cat Heifner, har lagt sin brors lønseddel på det sociale medie.

Han har fået udbetalt en cent for sit arbejde som flyveleder.

Annoncetjenesten craigslist.com er blevet oversvømmet med opslag fra føderalt ansatte, der forsøger at sælge deres ejendele for at kunne betale regninger, skriver BBC.

I alt er omkring 800.000 føderalt ansatte ramt af nedlukningen. 350.000 er tvunget på orlov, mens 450.000 arbejder uden løn.

Miamis internationale lufthavn har været nødsaget til at lukke en hel terminal i weekenden, fordi adskillige ansatte har meldt sig syge.

Lørdag runder nedlukningen sin 22. dag. Det gør den til den længste nedlukning af det amerikanske statsapparat nogensinde.