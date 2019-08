Fly kan igen lette og lande i Hongkong efter demonstrationer

Lufthavnen i Hongkong genoptager flyvningerne tidligt tirsdag morgen lokal tid.

Det oplyser lufthavnsmyndighederne i Hongkong, skriver nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne aflyste mandag eftermiddag og aften alle fly, der skulle lette og lande i lufthavnen.

Det skete, efter at demonstranter havde protesteret i lufthavnen fire dage i træk.

Men omkring klokken seks tirsdag morgen lokal tid - hvilket svarer til lidt over midnat natten til tirsdag dansk tid - oplyser lufthavnsmyndighederne, at de første fly ventes at lette og lande inden for en time.

- Vi har genoptaget indtjekningen, siger en talsmand for lufthavnen, der er en af verdens travleste.

Der er tirsdag morgen kun få af de flere end 5000 personer, der mandag demonstrerede i lufthavnen, tilbage i bygningen.

De har gradvist forladt lufthavnen i løbet af mandag aften og natten til tirsdag - uden indblanding fra politiet.

Demonstranterne har dog varslet, at de vil vende tilbage til lufthavnen i løbet af tirsdagen.

Mens hovedparten af demonstranternes bannere og skilte er blevet taget ned, er deres graffiti i lufthavnen ikke blevet fjernet.

På væggene står der flere steder "øje for øje", som er et slogan, demonstranterne bruger med henvisning til, at en kvinde har mistet synet på sit ene øje, efter at en demonstration søndag endte med voldelige sammenstød.

De seneste ti uger er politiet og demonstranter flere gange stødt sammen i Hongkong, hvor voldsomme protester fortsætter ufortrødent.

De igangværende demonstrationer begyndte, da borgerne i Hongkong protesterede over et nyt lovforslag. Det ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam træder tilbage.