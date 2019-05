Flixbus vil stå for togdrift mellem Sveriges største byer

Det tyske transportselskab Flixbus har indgivet en ansøgning hos det svenske Trafikverket om at stå for togdrift i Sverige.

Det skriver Sveriges Radio.

Flixbus ønsker at stå for togdrift mellem Sveriges tre største byer, Stockholm, Göteborg og Malmø. Det siger Peter Ahlgren, direktør hos Flixbus i Norden.

- Det er Sveriges tre største byer og dermed vigtige steder for rejsende. Men vi udelukker heller ikke andre byer fremover, siger han til Sveriges Radio.

Flixbus blev grundlagt i Tyskland i 2013, og selskabet tilbyder busrejser til store dele af Europa. I Danmark har selskabet sat sig tungt på markedet af lavprisbusrejser - blandt andet via opkøb af andre selskaber.

Sveriges statslige togoperatør, SJ, har fået stor konkurrence, siden dens monopol blev afskaffet i 2010, skriver Sveriges Radio.

På strækningerne mellem Stockholm, Göteborg og Malmø kæmper SJ eksempelvis med operatørerne MTR Express, Snälltåget og Blå Tåget.

Mens Flixbus nu har meldt sig på banen i Sverige, så risikerer en anden at forsvinde. Virksomheden, der driver Blå Tåget, AB Galia, har nemlig ikke indgivet sin ansøgning om togdrift til Trafikverket i tide.

Dermed står den til at misse muligheden for at konkurrere med de øvrige transportselskaber om de mest populære afgange.

- Det er en mulighed for os at søge om ruter, efter at de andre har fået deres, og så må vi lave en kommerciel vurdering.

- Men der er en stor risiko for, at vi må nedlægge vores virksomhed, siger Thomas Franzen, der er planlægningschef i AB Galia, til Sveriges Radio.