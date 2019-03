Efter det tragiske angreb 15. marts har New Zealand oplevet en stigning i interessen for tilflytning.

Flere er interesserede i at flytte til New Zealand efter det tragiske angreb på de to moskéer i Christchurch 15. marts.

Det viser nye tal fra immigrationsmyndighederne i New Zealand.

Her er det noteret, at der har været en markant stigning i registreringer af folk, der er interesserede i at bo og arbejde i landet.

- Der blev modtaget 6457 registreringer i de 10 dage efter angrebet mod 4844 i de 10 foregående dage, siger talsmanden Greg Forsythe til dpa.

Den største numeriske stigning er fra amerikanere, men man har også fundet en markant stigning hos folk fra Storbritannien og Sydafrika.

Derudover har der også været en interesse fra hovedsageligt muslimske lande som Pakistan.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, er blevet hyldet for sin håndtering og reaktion på det blodige angreb i moskéerne, hvor 50 mennesker blev skudt af en hvid, australsk mand.

Både hendes omfavnelse af det muslimske fællesskab og forbuddet mod semiautomatiske skydevåben er blevet rost.

Den 28-årige australske angrebsmand er blevet sigtet for drab på de 50 personer.

Han forventes at skulle for retten igen 5. april.