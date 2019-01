Flere er dræbt og 200 anholdt under protester i Zimbabwe

Adskillige mennesker blev dræbt og omkring 200 andre anholdt under protester i Zimbabwe mandag. Det oplyser regeringen i landet.

Protesterne kommer, to dage efter at den zimbabwiske regering hævede prisen på brændstof markant. Det sker i et forsøg på at dæmpe den værste økonomiske krise i landet i et årti.

Politiet brugte mandag tåregas i hovedstaden Harare og landets næststørste by, Bulawayo. Her barrikaderede demonstranter veje, brændte dæk af og sang slagsange imod præsident Emmerson Mnangagwa.

Præsidenten har for nylig hævet prisen på brændstof væsentligt på grund af benzinmangel.

Sikkerhedsminister Owen Ncube oplyser, at flere mennesker er døde under protesterne. Han oplyser dog ikke hvor mange.

Ministeren skyder skylden for urolighederne på landets største oppositionsparti og politiske rettighedsgrupper.

- Beklageligvis har dette resulteret i tab af liv og ejendom. Samtidig er flere politibetjente og civile blevet såret. En omfattende undersøgelse er i gang, udtaler sikkerhedsministeren i en erklæring.

Organisationen Human Rights Forum, der er en sammenslutning af lokale grupper, oplyser, at den har modtaget meldinger om, at fem mennesker har pådraget sig skudsår.

Myndighederne i Zimbabwe er ivrige efter at undgå en gentagelse af de voldelige uroligheder, der brød ud efter valget i august. Her blev seks mennesker dræbt, efter at militæret greb ind.

Mandag cirkulerede politihelikoptere over Harare. Butikker lukkede tidligt, og skoler opfordrede forældre til at hente deres børn af frygt for vold.

Zimbabwes største fagforening havde varslet en tre dage lang strejke med start mandag. Således lå Harare mere eller mindre øde hen klokken fire om eftermiddagen.

Pendlere måtte gå hjem fra byens centrum, fordi der ikke var nogen offentlig transport.

Præsident Emmerson Mnangagwa forsvarer sin brændstofpolitik og siger, at benzinpriserne i Zimbabwe er de laveste i regionen.

- Zimbabwe oplever både politiske og økonomiske reformer, og de kommer ikke let. Det vil tage lang tid, før tingene falder på plads, og resultaterne begynder at vise sig, siger han.