Fire unge migranter ramt af skud i masseslagsmål i Calais

Sikkerhedsberedskabet i den nordfranske havneby Calais er skærpet, efter at der torsdag udbrød voldsomme masseslagsmål mellem grupper af migranter.

Fire unge migranter fra Eritrea er i kritisk tilstand, efter at de blev ramt af skud i sammenstødene. De fire afrikanere er mellem 16 og 18 år.

Desuden er en femte person indlagt med alvorlige kvæstelser. Personens nationalitet eller alder er ikke oplyst.

Skuddene faldt under et næsten to timer langt masseslagsmål mellem mere end 100 migranter i den nordfranske havneby.

Balladen startede, da en migrant fra Afghanistan affyrede skud, mens omkring 100 migranter fra Eritrea og cirka 30 fra Afghanistan ventede i en kø på at få udleveret mad.

Endnu et slagsmål brød derefter ud i et industriområde nogle kilometer derfra mellem over 100 eritreere, som bevæbnet med jernstænger og kæppe kom i klammeri med omkring 20 afghanere, oplyser anklagemyndigheden i Calais.

12 personer kom til skade i slagsmålet.

Politiet greb ind for at beskytte de afghanske migranter, som stod over for 150 til 200 migranter fra Eritrea, oplyser myndighederne og tilføjer, at sikkerhedsbemandingen i området er øget.

Frankrigs indenrigsminister, Gérard Collomb, meddelte i et tweet, at han som følge af "dagens alvorlige hændelser" omgående ville begive sig til Calais med helikopter.

Urolighederne er de værste i Calais siden juli 2017, hvor 16 personer kom til skade i slagsmål mellem migranter.

Calais har i flere år været et samlingssted for migranter fra ikkevestlige lande, som illegalt forsøger at komme ind i Storbritannien.

I efteråret 2016 ryddede politiet en uofficiel flygtningelejr, der på et tidspunkt husede op til 10.000 mennesker. Lejren blev i medierne omtalt som Junglen.

Siden har politiet forhindret, at lignende lejre bliver etableret, men hjælpeorganisationer i området skønner, at omkring 800 migranter fortsat opholder sig i Calais.