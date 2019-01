To betjente er i kritisk tilstand, og flere er såret efter en skudveksling i Houston. To mistænkte er dræbt.

Fire politibetjente er ramt af skud under en skudveksling i Houston i den amerikanske delstat Texas.

Det oplyser politichef i Houston Art Acevedo natten til tirsdag dansk tid.

To af betjentene er blevet ramt i nakken og er ved at blive opereret, oplyser han. De er begge i kritisk - men stabil - tilstand.

De to øvrige betjente, der er blevet ramt af skud, er ligeledes bragt på hospitalet, hvor de vil forblive i behandling det næste døgn. De er dog ikke i kritisk tilstand, oplyser Acevedo på en pressekonference.

Betjentene blev beskudt sent mandag eftermiddag, da de med en dommerkendelse forsøgte at trænge ind i et hjem i det sydøstlige Houston.

- I det øjeblik, de brød døren op, blev betjentene beskudt af en eller flere mistænkte i huset, siger Acevedo.

Efterfølgende har politiets specialstyrker sendt to robotter ind i hjemmet for at undersøge gerningsstedet.

Billeder taget af robotterne viser, at to mistænkte er blevet ramt af politiets skud. De er begge blevet erklæret døde på gerningsstedet.

En femte betjent er desuden blevet såret i forbindelse med episoden, men er ikke ramt af skud, oplyser politichefen.

Skyderiet fandt sted i forbindelse med efterforskningen af en narkosag.

Politiet havde modtaget en anmeldelse fra en nabo om handel med heroin i hjemmet.

Guvernøren i Texas, Greg Abbot, har udsendt en meddelelse i forbindelse med skudepisoden.

- Dette forfærdelige angreb på politiet er en trist påmindelse om de ofre, som vores modige mænd og kvinder i ordensmagten oplever dagligt for at beskytte os, lyder det fra guvernøren.