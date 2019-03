Finlands regering går af - men passer butikken til nyvalg

Finlands statsminister fortsætter i spidsen for et forretningsministerium indtil nyvalg den 14. april.

Den finske statsminister, Juha Sipila, har fredag morgen klokken ni afleveret sin regerings opsigelse til Finlands præsident, Sauli Niinisto.

Det sker, efter at det ikke lykkedes for Juha Sipila, der er fra det liberale Centerpartiet, at få gennemført en social- og sundhedsreform.

Det oplyser præsidentkontoret i en udtalelse.

- Statsminister Sipila vil anmode om at trække sig tilbage, fordi sundhedsreformen ikke kan gennemføres i løbet af hans regeringstid, skriver Antti Kaikkonen fra Centerpartiet på Twitter.

Præsident Sauli Niinisto har imidlertid bedt statsminister Sipila om at stå i spidsen for et forretningsministerium, indtil der er valg den 14. april.

Det har Juha Sipila accepteret, siger han på et pressemøde.

Et forretningsministerium er en regering, der midlertidigt varetager det løbende politiske arbejde, indtil en ny regering er på plads.

Ifølge det finske medie YLE har finske regeringer de seneste 14 år forsøgt at få gennemført en social- og sundhedsreform.

Det er ikke lykkedes for nogen af regeringerne.

Juha Sipila siger, at han er "dybt skuffet" over, at det heller ikke lykkedes for hans regering at få gennemført reformen.

Det er hans egen beslutning at trække sig, tilføjer han.

Han understreger samtidig, at han forventer, at Finland får en ny regering på plads inden juli. Her overtager Finland EU-formandskabet.

Sipila har siden 2015 stået i spidsen for en finsk centrum-højrekoalition. Ud over Centerpartiet består den af Samlingspartiet og Blå Fremtid.

De tre regeringspartier kunne ikke blive enige om en reform.

Planen var blandt andet at lade regionale råd overtage ansvaret for sundhedssystemet og sociale ydelser fra kommunerne.