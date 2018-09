En orkan af højeste kategori nærmer sig Filippinerne og ventes lørdag middag dansk tid at hamre ind i den nordlige del af landet med ødelæggende kraft.

Titusinder er flygtet fra kysten, og flere millioner mennesker er i umiddelbar fare for at blive ramt af tyfonens kræfter, oplyser myndighederne.

- Regnen vil være kraftig, og vinden er ikke til at spøge med. Vi kan opleve en stormflod, der kan nå op i fjerde sals højde, advarer Michael Conag, der er talsmand for det lokale civilforsvar.

- Dette kan ødelægge huse, særligt de primitive huse. De er de mest almindelige i kystområder, forklarer han.

I Østasien omtales en orkan som en tyfon, og denne har fået navnet Mangkhut. Den ventes at ramme provinsen Cagayan på den nordlige del af øen Luzon lørdag middag dansk tid.

Hovedstaden Manila ligger længere mod syd på Luzon.

Hvor orkanen Florence, der ligger ved USA's østkyst, er faldet til en kategori 1 storm fredag, er tyfonen Mangkhut en kategori 5 storm efter den norm, der bruges ved Atlanterhavet, skriver AP.

Kategori 5 er det allerhøjeste niveau.

Tyfoncenteret i Hawaii omtaler Mangkhut som en supertyfon. Den nærmede sig fredag og havde vindstyrker på op mod 255 kilometer i timen, da den befandt sig cirka 400 kilometer fra land.

Med sig har den et 900 kilometer bredt bånd af voldsomt regnvejr. I kombination med årstidens monsun kan det udløse mudderskred og store oversvømmelser.

Efter den har ramt Filippinerne, sætter tyfonen kurs mod det sydlige Kina.

Her ventes den at ramme syd for Hongkong og halvøen Hainan mandag med vindstyrker på over 200 kilometer i timen.

Mangkhut har meldt sin ankomst lige ved starten af høstsæsonen for ris. Mange bønder i Cagayan arbejder derfor hektisk fredag for at redde, hvad de kan af deres afgrøder.

Filippinerne rammes gennemsnitlig af 20 tyfoner om året. Den værste i de senere år var supertyfonen Haiyan i november 2013, der ramte den centrale del af Filippinerne. 7350 mennesker omkom.