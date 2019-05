Favoritten sejrer i Eurovision og Danmark bliver nummer 12

Når Eurovision næste år skal afholdes, bliver det i Holland. Lørdag aften lykkedes det nemlig Duncan Lawrence at vinde musikkonkurrencen og trofæet med sangen "Arcade".

For danske Leonora blev det til en 12.-plads med sangen "Love Is Forever", der var Danmarks bidrag, fordi den 20-årige sangerinde i februar vandt det danske melodigrandprix i Herning og dermed billetten til den internationale konkurrence.

Holland vandt sidste gang i 1975.

Eurovision blev i år afholdt i Tel Aviv i Israel, fordi sangerinden Netta vandt sidste år i Portugal med nummeret "Toy".

Showet var rekordlangt - hele fire timer var der sat af til at få afviklet grandprixet. Undervejs var både den tidligere vinder fra Sverige Måns Zelmerlöv, og superstjernen Madonna på scenen for at optræde.

Bookmakerne havde på forhånd et godt øje til blandt andet Holland, Rusland og Australien. Også vores naboer fra Sverige var spået en god placering, mens Danmark ifølge oddssætterne skulle være tilfreds med en plads midt i feltet.

Pointafgivningen i Eurovision er delt op i to forskellige afdelinger. Først er det fagjuryernes stemmer, der bliver afsløret, og her var det Sverige, der strøg til tops.

For Danmark betød juryernes stemmer en 11.-plads.

Men da seernes point var uddelt, så det anderledes ud. Danmark endte på en samlet 12.-plads.

For Holland betød seernes stemmer en sejr.

I alt 41 lande var med i konkurrencen, der i år blev afholdt for 64. gang.

20 lande var kvalificeret fra de to semifinaler, der har været afholdt i ugens løb, mens seks lande traditionen tro var direkte kvalificerede. Som værtsland var Israel garanteret en plads i finalen sammen med de fem lande, der betaler den største del af Eurovision-regningen: Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien og Frankrig.

Sidste år blev det til en niendeplads for Danmark, da Rasmussen stillede op med nummeret "Higher Ground". Året før det måtte Anja Nissen nøjes med en 20. plads, da hun sang "Where I Am".

I 2016 måtte danske Lighthouse X se sig banket ud af semifinalen med sangen "Soldiers of Love", og i 2015 led Anti Social Media samme nederlag, da sangen "The Way You Are" blev vraget før finalen.

Danmark vandt sidste gang Eurovision i 2013, da Emmelie de Forest charmerede Europa med nummeret "Only Teardrops".

Før det har også Brødrene Olsen vundet konkurrencen med sangen "Fly On The Wings Of Love", mens Grethe og Jørgen Ingmanns "Dansevise" var det første danske nummer, der vandt det store show.