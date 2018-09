Far til balkon-reddet barn i Paris græd i retten

37-årig far står ved, at han "gjorde noget virkeligt dumt", da han efterlod sin lille søn alene på 6. sal.

I foråret blev den 22-årige Mamoudou Gassama fra Mali kendt som en helt i hele Frankrig, da han reddede en lille dreng fra at falde ned fra en balkon i fjerde sals højde i Paris. Nu er barnets far blevet tiltalt for vanrøgt.

Den 37-årige far havde forladt lejligheden på sjette sal for at handle og spille Pokémon Go, siger anklagemyndigheden.

Imens kravlede den fireårige ud på balkonen, hvor han faldt, men hvor det lykkedes ham at holde sig fast på en balkon på en etage længere nede.

Mandens forsvarer siger, at dette er en forsimplet udgave af forløbet, men den 37-årige far står ved, at han "gjorde noget virkeligt dumt".

Optagelser af den spektakulære redningsaktion, hvor Gassama i slutningen af maj med det samme forstod den farlige situation og lynhurtigt kravlede op ad husets facade, gjorde den 22-årige afrikaner kendt i hele Europa.

Han blev efterfølgende indbudt til et møde med præsident Emmanuel Macron i Élysée-palæet, hvor han blev tilbudt fransk statsborgerskab og et job i brandvæsnet.

I teorien kan faren til drengen idømmes to års fængsel og en bøde på 30.000 euro (knap 224.000 kroner). Men en sådan straf er usandsynlig i denne sag.

Drengens mor var rejst til den franske ø Reunion i Det Indiske Ocean, da episoden fandt sted. Begge forældre har udtrykt dyb taknemmelighed til Gassama.