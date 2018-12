Far til Strasbourg-mistænkt: Jeg forsøgte at omvende ham

Faren til den formodede gerningsmand bag angreb på et julemarked i Frankrig står frem i et tv-interview.

Faren til den formodede gerningsmand bag tirsdagens angreb i Frankrig siger i et interview, at han forsøgte at omvende sin søn til ikke at følge Islamisk Stat.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Han sagde eksempelvis, at Islamisk Stat kæmpede en retfærdig sag, fortæller faren, Abdelkrim Chekatt, til tv-kanalen France 2.

- Jeg svarede: glem Islamisk Stat, jeg lytter ikke til dem. Har du ikke set, hvilke grusomheder de begår?

Fire mennesker mistede livet, og adskillige blev såret i et angreb i Strasbourg tirsdag aften. 29-årige Cherif Chekatt menes at stå bag.

Angrebet skete nær byens julemarked, der er det største i Frankrig. Her skal Chekatt have været bevæbnet med et skydevåben og en kniv.

Islamisk Stat har på Twitter taget skylden for angrebet. Her hedder det, at det var en af organisationens "soldater", der stod bag.

Frankrigs indenrigsminister, Christophe Castaner, kalder det for en "opportunistisk" og løgnagtig påstand.

Torsdag blev Cherif Chekatts to brødre samt forældre anholdt. De er dog alle blevet løsladt igen.

Abdelkrim Chekatt siger til France 2, at han sidst så sønnen tre dage før angrebet, men at han ikke kunne komme i kontakt med ham, da han var på flugt fra politiet.

- Hvis han havde fortalt mig om planerne, havde jeg fortalt det til politiet. Og så havde han ikke dræbt nogen og var ikke selv død, siger Chekatt.

Den afdøde hovedmistænkte var dømt 27 gange. Første dom faldt, da han var 13 år, og de kriminelle handlinger rummede alt fra tyveri til vold.

Han var både dømt i Frankrig, Tyskland, Schweiz og Luxembourg.

Chekatt blev tilføjet en liste over mulige ekstremister, da han sad fængslet i Frankrig i 2015. Begrundelsen var, at han "praktiserede en radikal form for religion". Det skriver nyhedsbureauet AFP.