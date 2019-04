Far og brødre til formodet leder bag bomber i Sri Lanka er dræbt

Da sikkerhedsstyrker fredag stormede et hus i det østlige Sri Lanka, blev både faren og to brødre til den formodede leder bag flere bombeangreb påskedag dræbt.

Det har kilder i politiet og en person, der kendte familien privat, fortalt nyhedsbureauet Reuters søndag

Efter aktionen blev det meldt ud, at 15 mennesker - herunder seks børn - blev dræbt. Målet var at finde frem til krigere fra Islamisk Stat (IS).

Blandt de dræbte er Zainee Hashim, Rilwan Hashim og deres far, Mohamed Hashim, der alle blev set i en video, der cirkulerede på sociale medier. Her opfordrede de til krig mod ikke-troende muslimer.

De er i familie med Zahran Hashim, som myndighederne mistænker for at have haft en central ledende rolle i bombeangrebene påskedag. Han blev selv dræbt under angrebet på hotel Shangri-La.

Ifølge de srilankanske sikkerhedsstyrker var Zahran Hashim en af de to selvmordsbombere, der angreb hotellet, hvor tre danske børn døde.

Myndighederne i Sri Lanka har været i højeste beredskab, siden adskillige bombeangreb ramte hoteller og kirker påskedag 21. april. Over 250 mennesker blev dræbt.

Op mod 10.000 soldater arbejder rundt om i landet, hvor de søger efter medlemmer af de islamistiske grupperinger, som man formoder stod bag angrebene.