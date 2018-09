Familier spiser blade for at overleve i Yemen

De Forenede Arabiske Emirater vil støtte nye FN-forslag om fredsforhandlinger i Yemen, hvor nødsgrupper kæmper desperat mod tiden for at bringe fødevarer frem til landsbyer, hvor sultende indbyggerne spiser blade for at overleve.

FN's særlige udsendinge til Yemen, Martin Griffiths, siger til Reuters, at der på sidelinjerne af FN's Generalforsamling er taget diplomatiske initiativer.

Det kan føre til en sjælden diplomatisk offensiv omkring konflikten, der har udløst en af verdens værste humanitære katastrofer.

Fredsforhandlinger tidligere i denne måned brød sammen, inden de kom i gang.

Initiativet kommer samtidig med rapporter om begyndende hungersnød i dele af det krigsramte land.

Nyhedsbureauet AP har skrevet om familier i distriktet Aslam, der har måttet spise blade. Blandt andet fordi lokale ledere manipulerede med nødhjælpsforsyninger, der sendes til landet.

I et nærliggende distrikt, Khayran al-Maharraq, siger Shouib Sakaf, at han netop har begravet sin treårige datter, Zaifa.

Hun er det femte barn i området, som er død af fejlernæring i år.

Zaifa var lige så gammel som Yemens borgerkrig mellem iranskstøttede houthi-oprørere og en saudiarabisk-ledet koalition.

Pigens familie så hjælpeløse til, da hun i sine sidste uger svandt så meget ind, at hendes ribben stak frem og hendes ansigt svulmede op.

FN's humanitære chef, Mark Lowcock, har advaret Sikkerhedsrådet om, at "vi taber kampen mod sult i Yemen."

Omkring 2,9 millioner af Yemens kvinder og børn er akut fejlernærede, mens 400.000 børn kæmper for at overleve og er i samme tilstand som Zaifa var.

Over otte millioner mennesker i Yemen ved ikke, hvorfra de skal få deres næste måltid.

Yemen, som er det fattigste land i den arabiske verden, har knap 29 millioner indbyggere.

Over 10.000 er blevet dræbt under konflikten, og millioner er blevet hjemløse.

Menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch siger i en ny rapport, at de shiamuslimske oprørere anvender tortur, gidseltagninger og "forsvindinger" i deres kamp mod koalitionen.