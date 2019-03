Familie til mand mistænkt for moskédrab hjælper politiet

Familien til den australske mand, der er mistænkt for massedrab i New Zealand, kontaktede selv politiet.

Familien til den australske mand, som er sigtet for at stå bag drabene i to moskéer fredag i Christchurch i New Zealand, samarbejder med australsk politi.

Det oplyser Mick Fuller, der er politichef i delstaten New South Wales, natten til lørdag dansk tid.

Australsk politi efterforsker sagen både for at assistere politiet i New Zealand, men også af hensyn til borgernes sikkerhed i den australske delstat, hvorfra den mistænkte drabsmand, Brenton Harrison Tarrant, oprindeligt kommer.

Hans familie kontaktede selv politiet efter at have set nyheden, om at 49 personer fredag mistede livet i skyderier i to moskéer i Christchurch.

Den drabssigtede mand har ifølge politichefen kun opholdt sig sporadisk i Australien de sidste fire år.

Den 28-årige Brenton Harrison Tarrant blev lørdag formiddag lokal tid fremstillet med foreløbigt én sigtelse om drab, men flere sigtelser vil følge, sagde en dommer ved retten i Christchurch.

Brenton Harrison Tarrant skal forblive fængslet indtil det næste retsmøde, som er berammet til den 5. april.