Fængslede tyske IS-krigere kan beholde deres statsborgerskab

Krigere for Islamisk Stat med dobbelt statsborgerskab risikerer ikke at miste deres tyske statsborgerskab.

Tyskland vil ikke forsøge at tage statsborgerskabet fra tyske Islamisk Stat-krigere med dobbelt statsborgerskab, som sidder fængslet i Syrien.

Det oplyser den tyske regering fredag.

Forbundskansler Angela Merkels parti, CDU, foreslog tidligere i denne uge en ændring af loven, så personer, der har tilsluttet sig Islamisk Stat eller andre militante bevægelser, kan blive frataget deres statsborgerskab.

Fredag præciserede regeringen, at en sådan lovændring ikke vil have tilbagevirkende kraft. Dermed får en ændring ikke betydning for de tyske fremmedkrigere, som aktuelt sidder fængslet i Syrien.

USA's præsident, Donald Trump, har opfordret Tyskland og andre europæiske lande til at hente over 800 IS-krigere hjem, som de amerikansk støttede Syriens Demokratiske Styrker (SDF) har taget til fange.

Trumps krav er blevet modtaget lunkent i flere lande. Storbritannien er begyndt at anvende den nuværende lovgivning til at tage statsborgerskabet fra personer, som befinder sig i fangelejre i Syrien.

Cirka en tredjedel af de tyskere, som sluttede sig til Islamisk Stat, er statsborgere i to lande.

Personer med kun tysk statsborgerskab har ifølge forfatningen ret til at vende hjem.

Indenrigsminister Horst Seehofer og justitsminister Katarina Barley er enige om, at forhandlingerne om at ændre loven, så fremtidige militante kan miste retten til at betegne sig som tyskere, skal afsluttes hurtigt.