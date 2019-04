Fængslede journalisters appel støder på grund i Myanmar

De to Reuters-journalister Wa Lone og Kyaw Soe Oo har været fængslet i Myanmar siden december 2016.

De er idømt syv års fængsel for at have brudt landets lov om statslige hemmeligheder, mens kritikere mener, at de er fænglset for deres afdækning af militærets forfølgelse af det muslimske rohingya-mindretal.

Tirsdag har Myanmars højesteret afvist journalisternes appel af deres fængselsdom og dermed slukket det sidste håb, for at de to kan blive løsladt tidligere.

- De var idømt syv års fængsel, og den dom består, siger højesteretsdommer Soe Naing ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Anholdelsen af de to journalister har medført et ramaskrig fra menneskerettigheds- og pressefrihedsorganisationer, vestlige regeringer og diplomater.

Myanmars regering mener, at de to journalister har forbrudt sig mod landets lov om statslige hemmeligheder.

Wa Lone og Kyaw Soe Oo var, da de blev anholdt, i gang med at afdække drab på ti rohingyaer i Rakhine-delstaten.

Journalisternes forsvarsadvokater har gennem samtlige appelforsøg argumenteret for, at de to journalister ikke har begået en forbrydelse.

Desuden er der beviser for, at politiet lokkede journalisterne i en fælde ved først at udlevere hemmelige dokumenter og så anholde dem for at være i besiddelse af disse dokumenter, mener forsvarerne.

Amnesty International har tidligere påpeget, at Myanmars militær har erkendt at have begået den massakre, journalisterne afdækkede.

Desuden har en højtstående politimand bevidnet, at de to journalister blev lokket i en fælde. Politimanden blev efterfølgende selv fængslet.

Wa Lone og Kyaw Soe Oo, der er henholdsvis 33 og 29 år gamle, fik i sidste måned tildelt en Pulitzer-pris for deres dækning af hærens overgreb mod rohingyaerne i Myanmar.

De er i øjeblikket fængslet i storbyen Yangons berygtede Insein-fængsel.