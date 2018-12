Fængselsdømt Trump-rådgiver stiller op til Kongressen

Den tidligere rådgiver for Donald Trumps præsidentkampagne George Papadopoulos, der netop har afsonet 14 dages fængsel, stiller op til Kongressen i 2020.

Det meddeler han fredag ifølge flere udenlandske medier, herunder CNN og The Telegraph.

- Det er rigtigt. Jeg stiller op til Kongressen i 2020, og jeg vil vinde. Følg med, skriver han på Twitter.

George Papadopoulos uddyber ikke på Twitter, hvilket distrikt eller hvilken stat han håber på at kunne repræsentere. Men i et interview med britiske The Telegraph nævnes Orange County i Californien som en mulighed.

Til dagligt bor Papadopoulos i Los Angeles, der ligger cirka 65 kilometer fra Orange County.

- Nu hvor Los Angeles er mit hjem, skal jeg bare finde en lille republikansk enklave et eller andet sted i den her del af landet, hvor jeg kan stille op, siger George Papadopoulos til The Telegraph.

Den tidligere rådgiver blev i september idømt 14 dages fængsel for at have løjet over for det føderale forbundspoliti, FBI. Han endte med at afsone 12 dage, inden han blev løsladt 7. december.

Ifølge dommen havde Papadopoulos løjet om sin kontakt med russere under valgkampen for at få sin egen rolle og kampagnens kendskab til denne kontakt til at se så ubetydelig ud som mulig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En af Papadopoulos' kontakter var ifølge Reuters den maltesiske professor Joseph Mifsud, der angiveligt har tætte forbindelser til den russiske regering.

Professoren fortalte Papadopoulos, at russerne havde "snavs" på Trumps modstander, demokraten Hillary Clinton, i form af flere tusinde e-mails.

Papadopoulos var den første, der blev dømt som følge af den særlige anklager Robert Muellers undersøgelser af Ruslands forsøg på at påvirke præsidentvalget i 2016.