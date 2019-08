Facebook lukkede selv terrorsigtets profil kort efter angreb

Facebook tog selv initiativ til at lukke gerningsmands konto, før der kom en opfordring fra norsk politi.

Facebook tog selv initiativ til at lukke den terrorsigtede Philip Manshaus' konto få timer efter angrebet mod en moské i Norge lørdag, før der kom en opfordring fra norsk politi.

Det fortæller kommunikationschef i Facebooks skandinaviske afdeling, Peter Münster, til det norske medie NRK tirsdag aften.

- Det er korrekt, at vi fjernede vedkommendes profil. Det har vi gjort, fordi den overtrådte vores fællesskabsregler, siger han.

Han tilføjer, at Facebook er i løbende kontakt med norsk politi.

21-årige Manshaus forsøgte lørdag at trænge ind i en moské i byen Bærum. Her havde han planlagt at skyde og dræbe muslimer samlet til bøn, men hans angreb blev forpurret, da tilstedeværende i moskéen overmandede ham.

Før angrebet lagde Philip Manshaus et indlæg ud nettet, hvori han forklarede sine hensigter og inspiration - blandt andet skulle han være inspireret af angrebet på to moskéer i den newzealandske by Christchurch i marts, hvor 51 personer mistede livet.

I indlægget har han angiveligt linket til sin Facebook-konto, skriver NRK.

Ifølge terrorforsker Tore Bjørgo fra universitetet i Oslo tyder indlægget på, at Manshaus havde i sinde at sende videooptagelser fra angrebet live på nettet.

Det samme gjorde gerningsmanden i New Zealand, men det lykkedes altså ikke for den 21-årige nordmand.

Norsk politi har sikret sig indholdet på Facebook-profilen, ligesom man har sikret sig relevant indhold fra den terrorsigtedes øvrige profiler på sociale medier, skriver NRK.