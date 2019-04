Facebook har uploadet 1,5 millioner brugeres mailadresser

Facebook har utilsigtet uploadet 1,5 millioner brugeres e-mailadresser.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

E-mailadresserne hører til nye brugere, der er blevet oprettet siden maj 2016.

Facebook tog e-mailadresserne uden brugernes viden eller samtykke, da brugerne oprettede en profil på det sociale medie.

Over for det amerikanske finansmedie Business Insider siger Facebook, at det var utilsigtet, at virksomheden uploadede e-mailadresserne.

Facebook skriver, at virksomheden nu er i gang med at slette e-mailadresserne igen.