De senere år er der flere gange blevet rettet anklager mod FN's fredsbevarende styrker for at begå overgreb mod de civile, de er udsendt for at beskytte.

FN står nu igen over for anklager mod organisationens fredsbevarende styrker i Den Centralafrikanske Republik. Her skal udsendte tidligere i år have begået seksuelle overgreb mod mindst tre mindreårige børn og voldtægt mod tre kvinder.

FN har tilbageholdt en mistænkt efter de indledende undersøgelser, oplyser FN fredag til nyhedsbureauet AP.

Det sker i forbindelse med anklagerne om overgreb på mindreårige, som angiveligt skal være begået af FN-udsendte fra Mauretanien.

Anklagerne om voldtægt af tre kvinder, som skal være begået af FN-udsendte fra Cameroun, har endnu ikke ført til identificerede mistænkte.

FN beder nu Mauretanien og Cameroun om at indlede en efterforskning af anklagerne.

Det er normal procedure, at FN beder de udsendtes hjemlande om at undersøge sådanne anklager.

FN kan ikke centralt retsforfølge udsendte, men kan assistere hjemlandene med at finde bevismateriale i sagerne.

- Grundet anklagernes seriøse karakter og den information, som de indledende undersøgelser har givet os, har FN med det samme taget de passende forholdsregler, siger Stephane Dujarric, der er talsmand for FN.

Hun henviser til, at FN har tilbageholdt den identificerede mistænkte.

Det er langt fra første gang, at denne type anklager rammer FN's fredsbevarende styrker.

Sidste år kortlagde AP omkring 2000 anklager om seksuelt misbrug og udnyttelse begået af FN-udsendte på tværs af lande i løbet af 12 år.

Særligt den fredsbevarende styrke i Den Centralafrikanske Republik er blevet mødt af mange anklager. I 2016 drejede det sig om 52 anklager, mens antallet i 2017 faldt til 19.

I september lød det fra USA, at det bør straffes hårdere, når fredsbevarende styrker fra FN svigter deres ansvar for at beskytte udsatte civile verden over.

FN's generalsekretær, António Guterres, har tidligere understreget behovet for et hårdere modsvar fra FN. Han har også udpeget en talsmand til at håndtere sagerne om seksuelle overgreb.