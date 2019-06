FN opfordrer Venezuela til at frigive fængslede kritikere

Modstandere af præsident Maduro bør løslades, siger FN's menneskerettighedschef under et besøg i Venezuela.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, opfordrer Venezuelas regering til at frigive fængslede systemkritikere.

Det siger hun fredag under et besøg i den venezuelanske hovedstad, Caracas. Menneskerettighedschefen har de seneste tre dage været på besøg i det kriseramte land.

- Jeg opfordrer myndighederne til at løslade alle de, der er tilbageholdt eller frataget deres frihed for at udøve deres borgerrettigheder på en fredelig måde, siger hun.

Michelle Bachelet henviser til de hundredvis af fængslede modstandere af præsident Nicolás Maduro.

Tidligere fredag sagde Maduro, at han vil tage anbefalingerne fra FN's højkommissær for menneskerettigheder "alvorligt".

- Der vil altid være forskellige kriterier i hvert eneste land, men jeg sagde til hende, at hun kan regne med, at jeg som præsident vil tage hendes forslag og anbefalinger alvorligt, sagde Maduro efter sit møde med Michelle Bachelet.

Senere lovede han at retsforfølge personer, der er beskyldt for brud på menneskerettigheder.

Michelle Bachelets besøg i Venezuela kommer midt i en økonomisk og politisk krise i landet. Ifølge FN har krisen medført, at omkring fire millioner mennesker er flygtet fra Venezuela siden 2015 på grund af hyperinflation og mangel på basale varer.

Bachelet har tidligere kritiseret den venezuelanske regerings håndtering af krisen og opfordret regeringen til at respektere "alle menneskers grundlæggende ret til fredelig forsamling og ytringsfrihed".

Det er Venezuela selv, der har inviteret Michelle Bachelet, der er tidligere præsident i Chile.

Ifølge den venezuelanske regering giver besøget blandt andet mulighed for at vise, at landet overholder menneskerettighederne.

Under sit besøg har Michelle Bachelet også mødtes med oppositionsleder Juan Guaidó, der af flere end 50 lande, herunder USA, er anerkendt som Venezuelas fungerende præsident.

Ifølge menneskerettighedsorganisationer sidder 715 mennesker i øjeblikket fængslet i Venezuela af politiske grunde. Det afvises af Maduros regering.