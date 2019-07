FN fordømmer blodigt angreb mod center for migranter i Libyen

FN's Sikkerhedsråd udtrykker bekymring over krisen i Libyen og opfordrer parterne til at indgå en våbenhvile.

FN's Sikkerhedsråd fordømmer et luftangreb mod et detentionscenter for migranter i Libyen natten til onsdag nær hovedstaden Tripoli.

Det oplyser Sikkerhedsrådet fredag, skriver nyhedsbureauet AP.

FN's Sikkerhedsråd opfordrer samtidig de stridende parter i Libyen til at indgå en våbenhvile.

Erklæringen fra Sikkerhedsrådet er godkendt af alle 15 medlemslande. I første omgang lod det sig ellers ikke gøre, da USA angiveligt afviste at give grønt lys til ordlyden i erklæringen.

Således holdt FN's Sikkerhedsråd onsdag aften et to timer langt hastemøde bag lukkede døre uden at nå til enighed.

Men det er altså sket fredag. I en erklæring udtaler Sikkerhedsrådet, at det er "dybt bekymret" over den forværrende humanitære krise i Libyen samt forholdene i landets detentionscentre for migranter.

Sikkerhedsrådet påpeger samtidig, at centrene er "den libyske regerings ansvar".

Natten til onsdag blev et detentionscenter angrebet i Tripoli-forstaden Tajoura.

53 mennesker blev dræbt, herunder seks børn, mens flere end 130 andre blev såret.

Mindst 600 mennesker var tilbageholdt i centret, heriblandt mange kvinder og børn.

Regeringen har givet oprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans LNA-milits skylden for angrebet.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, mødtes fredag med Libyens premierminister, Fayez al-Sarraj, i Istanbul.

I en erklæring fredag aften udtaler det tyrkiske præsidentskab, at Erdogan opfordrer Khalifa Haftar til at standse angrebene i Libyen.

- Præsidenten gentog sin støtte til den internationalt anerkendte regering og beder Haftars styrker om at standse disse ulovlige angreb, står der i udtalelsen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Khalifa Haftars talsmand, Ahmad al-Mesmari, afviser anklagerne og siger, at ansvaret ligger hos den libyske regering.

Haftars styrker, der har kontrol over store dele af det østlige og sydlige Libyen, lancerede en offensiv i begyndelsen af april i et forsøg på at erobre Tripoli fra regeringen.

I juni beordrede Haftar sine oprørere til at gå efter tyrkiske virksomheder og anholde tyrkiske statsborgere, efter at han mistede en stor by til styrker, som støtter den libyske regering.

Tyrkernes interesse i Libyen går helt tilbage til Tyrkiets osmanniske fortid, da landet var en del af imperiet indtil 1912, hvorefter Italien erobrede det nordafrikanske land.