FN bandlyser nordkoreanske skibe fra internationale havne

Nordkoreanske skibe, som mistænkes for at fragte produkter omfattet af FN-sanktioner, får anløbsforbud.

FN's Sikkerhedsråd har torsdag forbudt fire nordkoreanske fragtskibe at anløbe internationale havne.

Skibene mistænkes for at have transporteret produkter i strid med internationale sanktioner mod Nordkorea.

Det oplyser FN-diplomater til nyhedsbureauet AFP.

Tidligere torsdag kritiserede USA's præsident, Donald Trump, Kina.

- Taget på fersk gerning, skriver Trump i et tweet ifølge AP. Han tilføjede, at han er "meget skuffet over, at Kina tillader Nordkorea at importere olie".

Trumps udbrud skyldes muligvis oplysninger i en sydkoreansk avis tidligere denne uge, om at kinesiske skibe i åben sø har overført råolie til skibe fra Nordkorea.

Er påstanden sand, er det et brud på FN-sanktioner rettet mod Nordkorea, som Kina selv har sagt god for.

- Der kommer aldrig en fredelig løsning på problemet Nordkorea, hvis det her fortsætter!, skrev Trump på Twitter.

Det nye tiltag fra FN om at forbyde nordkoreanske skibe at lægge til i andres landes havne er taget på baggrund af et forslag fra USA.

FN har vedtaget en række sanktioner mod Nordkorea som reaktion på landets forsøg på at udvikle ballistiske missiler og atomvåben.

Et forslag fra USA, om at forbuddet mod havneanløb også skulle gælde en række skibe indregistreret i Kina, Hongkong, Panama, Palau og Belize, blev afvist af Kina, oplyser AFP's kilder.

Kina er et af de fem faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og anses for at være Nordkoreas eneste allierede af betydning.

- Kun fire fartøjer er omfattet, lyder det fra en diplomat.

Han vil dog ikke afvise muligheden for, at forbuddet kan udvides til at gælde flere skibe.

Sikkerhedsrådet har flere gange i 2017 vedtaget nye sanktioner mod Nordkorea.

I august var målet jern, kul og fiskeriindustrien. I september blev der lagt begrænsninger på import af tekstiler fra Nordkorea samt eksport af olie til landet.

Og kort før jul blev der vedtaget endnu en restriktiv foranstaltning, der skal begrænse forsyninger af raffinerede olieprodukter til det lukkede land.