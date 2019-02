FN: Styrker skal passe på civile ved IS' sidste område

Styrker fra Syriens Demokratiske Styrker (SDF) er forpligtede til at tage forholdsregler for at beskytte civile i deres kamp mod Islamisk Stat (IS), siger Michelle Bachelet, FN's menneskerettighedschef, ifølge Reuters.

Udmeldingen kommer, efter at de syriske styrker har trængt resterne af IS tilbage til området omkring landsbyen Baghouz i det østlige Syrien.

Området er det sidste landområde, som den militante gruppe kontrollerer, og omkring 200 familier er ifølge Michelle Bachelet fanget i den lille by.