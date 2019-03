Den kroniske fødevaremangel i Nordkorea er blevet forværret af den dårligste høst i et årti, viser FN-rapport.

Nordkoreas fødevareproduktion har nået det laveste niveau i mere end et årti.

Det viser en rapport fra FN onsdag.

Årsagen er en kombination af naturkatastrofer, mangel på dyrkbar jord og et ineffektivt landbrug, lyder vurderingen.

Det isolerede nordkoreanske styre, som er underlagt en række sanktioner på grund af sit atomprogram, har længe haft problemer med at producere fødevarer nok til landets befolkning.

Landet er således i forvejen ramt af en vedvarende fødevaremangel. Men den dårlige høst i Nordkorea sidste år har forværret krisen.

I 2018 nåede fødevareproduktionen op på 4,95 millioner ton, hvilket er 500.000 ton mindre end året før, viser FN's rapport.

- Det er den laveste produktion i mere end et årti, siger Tapan Mishra, der er FN's udsendte i Nordkorea, i en pressemeddelelse.

- Det har resulteret i en betydelig fødevaremangel.

Fødevaremanglen betyder, at næsten 11 millioner mennesker sidste år havde brug for humanitær nødhjælp i Nordkorea.

Det er en stigning på 600.000 fra året før og svarer i alt til omkring 43 procent af landets befolkning, konkluderer FN's rapport.

Mens behovet for hjælp er steget, har FN måtte skære ned på sine indsatser i landet grundet manglende finansiering.

Ifølge Tapan Mischa er FN's indsats i Nordkorea "en af de dårligst finansierede i verden".

Han opfordrer til "ikke at lade politiske overvejelser spænde ben for at håndtere humanitære kriser".

- De menneskelige omkostninger ved vores manglende reaktion er ikke til at måle, siger FN's udsendte.

Han tilføjer, at sanktionerne mod Nordkorea har medført utilsigtede udfordringer for humanitære programmer i landet.

Nordkorea bliver ofte kritiseret for at prioritere landets militær og atomprogram over befolkningens ve og vel.

Det er en ubalance, som kritikere har beskyldt FN's humanitære indsatser for at være med til at opretholde.