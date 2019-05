FN: Knap 400 personer er dræbt i Libyen på en måned

Knap 400 personer er dræbt i kampe i Libyen den seneste måned. Det oplyser FN's Verdenssundhedsorganisation (WHO) fredag aften.

Derudover er knap 2000 mennesker blevet såret i forbindelse med angrebene.

Mere end 50.000 er ifølge FN flygtet fra deres hjem, efter at en milits gik til angreb på Tripoli i begyndelsen af april.

Det oplyser FN's agentur for koordinering af nødhjælp, OCHA.

- Vi er bekymrede over de alarmerende antal flygtede, skriver OCHA på Twitter fredag.

Den libyske hovedstad, Tripoli, er under angreb fra oprørsgeneralen Khalifa Haftar.

Haftar og hans LNA-milits indledte 4. april en militær offensiv for at erobre byen, hvor landets FN-støttede regering, GNA, holder til.

Ifølge Røde Kors er situationen for lokalbefolkningen i Tripoli blevet drastisk forværret de seneste uger.

Blandt andet Tripolis grundlæggende infrastruktur - blandt andet vandforsyninger og sygehuse, som er præget af otte års voldshandlinger - er blevet væsentligt svækket.

Iagttagere frygter, at omfanget af kampene vil tage drastisk til, så situationen vil komme til at minde om borgerkrigen i 2011. Dengang blev landets daværende leder Muammar Gaddafi styrtet.

Libyen har siden da været præget af kaos og anarki.

FN anerkendte i 2015 enhedsregeringen i Tripoli som Libyens legitime regering med Sikkerhedsrådets godkendelse. Men Sikkerhedsrådet kan ikke nå til enighed om en opfordring til våbenhvile.

Khalifa Haftar støttes af Egypten og De Forenede Arabiske Emirater. De anser ham for at være et bolværk mod islamister. De to lande har ifølge FN ydet militær støtte til Haftar.

Libyen er blevet et vigtigt transitland for flygtninge og migranter fra hele det afrikanske kontinent, samt for krigsflygtninge fra blandt andet Syrien.

De håber at komme over Middelhavet til Europa.