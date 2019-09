Europæiske stormagter giver Iran skylden for saudisk olieangreb

Den eneste forklaring på et angreb mod saudiarabiske olieanlæg er, at Iran står bag, mener europæiske lande.

Frankrig, Tyskland og Storbritannien er enige om, at Iran "bærer ansvaret" for et angreb på to saudiarabiske olieanlæg tidligere på måneden.

- Det står klart for os, at Iran bærer ansvaret for dette angreb. Der er ingen anden plausibel forklaring, udtaler de tre europæiske lande i en fælles erklæring.

Udtalelsen kommer, mens FN's Generalforsamling er samlet i New York.

Saudi-Arabien og USA mistænker i forvejen Iran for at stå bag droneangrebet mod to store olieanlæg i Saudi-Arabien lørdag 14. september.

Iran afviser beskyldningerne, mens houthi-oprørerne i Yemen, som støttes af Iran, har påtaget sig skylden for angrebet.

I mandagens fælles erklæring understreger Frankrig, Tyskland og Storbritannien deres "fortsatte engagement" i atomaftalen med Iran fra 2015.

De tre europæiske stormagter opfordrer i samme ombæring Iran til "fuldt ud at overholde sine forpligtelser i henhold til aftalen".

- Vi gentager, at vi er overbeviste om, at tiden er inde, til at Iran accepterer forhandlinger om en langsigtet tidsplan for dets atomprogram, udtaler de tre lande.

- Det gælder også forhandlinger om spørgsmål relateret til regional sikkerhed, herunder dets missilprogram.

Kort tid efter udtalelsen fra de tre europæiske lande skriver Irans udenrigsminister på Twitter, at Iran har udelukket muligheden for at forhandle en ny aftale på plads med stormagterne.

Udenrigsminister Mohammad Javad Zarif udtaler, at de europæiske partnere ikke har levet op til deres forpligtelser i henhold til atomaftalen fra 2015.

- Det har stået klart siden maj 2018, at E3 (Frankrig, Tyskland og Storbritannien, red.) er lammet i forhold til at opfylde deres forpligtelser uden tilladelse fra USA, skriver Mohammad Javad Zarif.

USA trak sig i maj sidste år ud af atomaftalen og har siden genindført hårde sanktioner mod Iran - særligt mod landets centralbank, finanssektor og dets vigtige oliesektor.

- Der vil ikke komme en ny aftale, før den nuværende bliver overholdt, tilføjer den iranske udenrigsminister.