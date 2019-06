Etiopiens hærchef er blevet skudt efter mislykket kupforsøg

Efter et afværget kupforsøg i delstaten Amhara er Etiopiens hærchef blevet skudt. Hans tilstand er ukendt.

Etiopiens hærchef, Seare Mekonnen, er blevet skudt i forbindelse med et mislykket kupforsøg.

Det oplyser landets premierminister, Abiy Ahmed, i en tv-tale søndag. Han er ifølge nyhedsbureauet AFP iklædt militæruniform.

Premierministeren oplyser ikke videre om hærchefens tilstand, hvorfor det ikke vides, om han er i live eller ej.

Samtidig er internetforbindelsen i Etiopien blevet lukket, og derfor er flere oplysninger umiddelbart utilgængelige.

Meldingen fra premierministeren kommer, kort tid efter at den etiopiske regering meddelte, at et kupforsøg lørdag aften i den nordlige delstat Amhara var blevet afværget.

- Kupforsøget i Amhara er imod forfatningen og har til formål at ødelægge freden, som regionen har kæmpet hårdt for, skriver regeringen i en erklæring.

- Dette ulovlige kupforsøg bør fordømmes af alle etiopiere, og den føderale regering har fuld kapacitet til at vinde over denne væbnede gruppe.

Regeringen oplyser ikke, hvem der står bag det mislykkede forsøg.

Ifølge nyhedsbureauet dpa fortæller indbyggere i delstatshovedstaden Bahir Dar, at de hørte skud i byen.

Den amerikanske ambassade har udsendt en advarsel om rapporter om skud i hovedstaden Addis Abeba samt voldelige sammenstød i Bahir Dar.

- Ambassaden er blevet gjort opmærksom på rapporter om skud i Addis Abeba. Det anbefales, at militærpersonale søger i sikkerhed, oplyser ambassaden.

En journalist i Bahir Dar fortæller, at skuddene begyndte at lyde kort efter solnedgang lørdag, og at de fortsatte i flere timer.

Etiopiens mange forskellige etniske grupper har ofte været årsag til spændinger og sammenstød i landet, som premierminister Abiy Ahmed styrer med hård hånd.

Siden han indtog premierministerposten i april 2018, har han tvunget adskillige reformer igennem. Han har blandt andet frigivet mange politiske fanger, men har ikke formået at lette spændingerne mellem grupperne.