Etiopien benåder over 2000 fanger fængslet under protester

De etiopiske myndigheder frigiver alle fængslede politiske fanger i et forsøg på at skabe national forsoning.

I Etiopien er flere end 2000 fanger, som er fængslet for at deltage i voldelige protester i den urolige Oromia-region i 2015 og 2016, blevet benådet.

Det oplyser en etiopisk embedsmand fredag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Regional talsmand Addisu Arega bekræfter nyheden på Facebook og oplyser, at samtlige 2345 fanger vil blive løsladt i løbet af få dage. Det sker, efter at de har deltaget i rehabiliteringskurser.

Af de, der bliver løsladt, er flere end 1500 allerede blevet dømt for deres forbrydelser, oplyser talsmanden.

Han tilføjer, at de personer, der begik voldshandlinger under protesterne, er udelukket fra amnesti.

I løbet af de seneste uger har etiopiske myndigheder løsladt en lang række fanger. Løsladelserne er del af et løfte fra regeringen om at benåde politiske fanger og lukke et fængsel, der er berygtet for tortur.

I begyndelsen af januar lovede Etiopiens premierminister, Hailemariam Desalegn, at myndighederne vil frigive alle fængslede politiske fanger i et forsøg på at skabe "national forsoning".

Han fortalte således, at de politiske fanger enten vil få deres retssager annulleret eller blive benådet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Etiopien på Afrikas Horn og de omkringliggende lande har været ramt af uroligheder og vold de seneste tre år. De første protester brød ud i provinsen Oromia, hvor der blev fremsat beskyldninger om, at folk var begyndt at stjæle jord og ejendomme.

Næsten 700 mennesker blev dræbt under urolighederne i 2015 og 2016.