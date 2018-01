Et år med Trump: Sådan er det gået med hans valgløfter

Skattelettelser

Donald Trump havde som enhver republikansk politiker også skattelettelser på valgprogrammet. Han lovede dengang, at skattelettelserne skulle komme især middel- og arbejderklassen til gode, og måske ville han endda hæve skatten for de rigeste. I december fik Trump og republikanerne i Kongressen da også gennemført en stor skattereform, som var en stor sejr for Trump, der har manglet klare sejre i løbet af året.

Skattelettelserne er især rettet mod overklassen og virksomheder, mens middel- og arbejderklassen kan komme til at opleve små stigninger over de næste par år, hvilket ikke helt passer med de løfter, Trump gav under valgkampen. Samtidig betyder skattelettelserne, at USA vil få et endnu større underskud på statsfinanserne over de næste par år, og eftersom det går imod en republikansk kerneværdi, er det oplagt, at de vil forsøge at finde pengene ved besparelser et andet sted.