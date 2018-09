En er dræbt og 23 er såret ved brokollaps i Indien

Redningsmandskab med store kraner, bore- og skæremaskiner arbejder på højtryk for at rydde op, efter at en vejbro styrtede sammen i den indiske storby Kolkata.

Mindst en blev dræbt og 23 andre blev såret, da betonbroen kollapsede tirsdag.

Der blev ikke fundet personer begravet under den sammenstyrtede bro natten til onsdag, men redningsoperationen fortsætter.

Op mod en halv snes køretøjer - deriblandt en bus - var på den 30 meter lange bro, da den styrtede sammen i bydelen Majerhat i Kolkata.

Den næsten 50 år gamle bro gik hen over en jernbanestation i Majerhat, men der kørte ingen tog, da ulykken skete, skriver nyhedsbureauet The Press Trust of India.

Førsteministeren i Vestbengalen, Mamata Banerjee, siger, at adskillige vejarbejdere måske opholdt sig i et lille kontor under broen, da den styrtede sammen.

Det er den anden store ulykke med sammenstyrtede vejbroer i Indien i de seneste år. I 2016 styrtede en sektion af en bro under opførelse sammen. 26 mennesker omkom.

En officiel undersøgelse fastslog senere, at baggrunden for ulykken var konstruktionsfejl og dårlige byggematerialer.

Den 14. august blev Italien rystet, da en motorvejsbro Genova styrtede sammen. 43 mennesker omkom ved ulykken.