El Chapos sønner er anklaget for narkosmugling i USA

To af den mexicanske narkobaron Joaquin "El Chapo" Guzmans sønner er sigtet for narkosmugling i USA.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium natten til fredag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

34-årige Joaquin Guzman Lopez og 28-årige Ovidio Guzman Lopez er anklaget for at have medvirket til at bringe kokain, hash og metamfetamin ind i USA i perioden fra 2008 til 2018.

Sigtelsen er blevet holdt hemmelig frem til nu af hensyn til efterforskningen og vidner.

Hvis de to brødre bliver dømt skyldige, risikerer de op til 20 år bag tremmer, skriver nyhedsbureauet AFP.

"El Chapo" er tidligere på måneden blevet dømt skyldig for at stå i spidsen for et globalt narkoimperium.

Narkobaronens straf bliver først udmålt til sommer, men det ventes, at 61-årige Guzman kommer til at sidde bag tremmer resten af sit liv.

Mere end 50 personer har vidnet i sagen, hvor det er blevet afsløret, hvordan narkobaronens Sinaloa-kartel tjente milliarder af dollar på at importere tonsvis af kokain, heroin, amfetamin og marihuana til USA.

"El Chapo" er en af de helt centrale figurer i den mexicanske narkokrig, der har hærget landet siden 2006.

Han blev i 2017 udleveret til USA efter at være blevet anholdt i Mexico det foregående år.

Retssagen mod ham har givet et unikt indblik i Sinaloa-kartellets dagligdag. Blandt andet har et vidne fra kartellet fortalt, hvordan mexicanske medarbejdere har pakket kokain ned i tusindvis af jalapeño-dåser.

En anden har forklaret, at "El Chapo" i nogle tilfælde selv fungerede som lejemorder. Han skal blandt andet have kidnappet, banket og skudt en af sine ansatte, der havde arbejdet for et andet kartel.

Også en anden af narkobaronens sønner er blevet anklaget for narkosmugling tilbage i 2014. Han er fortsat blandt de mest eftersøgte af de amerikanske myndigheder.