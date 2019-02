Ekspert: Pakistan og Indien er ikke interesseret i krig

Pakistan oplyser onsdag, at det har nedskudt to indiske kampfly. Ifølge forsker vil landene vise styrke.

Konflikten mellem Pakistan og Indien i Kashmir-regionen fortsætter med at udvikle sig.

Men hverken Pakistan eller Indien er interesserede i, at konflikten mellem de to lande i Kashmir-regionen udvikler sig til en decideret krig.

Det vurderer konsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov, der forsker i sikkerhedspolitik i Pakistan og den omkringliggende region.

- Denne eskalering er ikke i Pakistans interesse, og den er heller ikke i Indiens interesse.

- Men det er vigtigt at forstå, at begge lande er under et massivt pres fra deres befolkninger for at vise styrke, siger han.

Det pakistanske udenrigsministerium fortæller da også onsdag morgen, at det "ikke ønsker en eskalation" og "ikke ønsker at gå mod krig".

Tirsdag udførte Indien et luftangreb mod militante i Pakistan. Ifølge den indiske tv-kanal News 18 var målet for angrebet en gruppe militante, der mistænkes for at have dræbt 40 indiske soldater i Kashmir for nylig.

Og onsdag morgen oplyser pakistansk militær, at det har skudt to indiske kampfly ned.

David Vestenskov påpeger, at det er vigtigt at have for øje, at begge lande har en interesse i at fortælle en særlig historie til deres befolkning.

- Det er utrolig vigtigt at holde fast i, at de informationer, vi får dernedefra, kommer fra Pakistan. Det er Pakistan, der hævder, at de har skudt to indiske fly ned. Indien har ikke bekræftet oplysningerne, siger han og tilføjer:

- Mest af alt taler særligt den pakistanske hær til sin egen befolkning. De vil vise, at de ikke finder sig i, at inderne krænker deres luftrum.

Indien og Pakistan administrerer hver deres del af Kashmir. Men begge lande gør krav på området og har udkæmpet to krige over det.

- Pakistanerne mener, at den indiske del af Kashmir skal tilhøre Pakistan. Den er primært også beboet af muslimer. Derfor mener de, at det territorium skal tilhøre Pakistan.

- Det er inderne ikke enige i, og det er den konflikt, der er kørt i 70 år, forklarer David Vestenskov.