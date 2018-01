Ekspert: Det tyder mest på tysk nyvalg

Tysklandskender Siegfried Matlok kalder resultatet af søndagens afstemning ved den ekstraordinære SPD-kongres for en katastrofe for partiet.

Tyskland: Det var med hiv og sving, at den socialdemokratiske leder, Martin Schulz, søndag fik hevet et flertal hjem for at gå i nye forhandlinger om at danne regering med de nuværende koalitionspartnere CDU og CSU.

Kun 56,4 procent af de delegerede ved den ekstraordinære kongres i Bonn stemte for partitoppens ønske om at deltage i en ny regering med Angela Merkel som forbundskansler.

Siegfried Matlok, Tysklands-kender og tidligere chefredaktør på avisen Der Nordschleswiger, forudser, at forhandlingerne kan lide skibbrud, og at tyskerne må til valgurnerne igen, selv om det kun er fire måneder siden, de sidst var afsted.

- Det resultat, der er opnået, er en katastrofe. Hele ledelsen i SPD havde anbefalet et ja, og kun 56 procent af de delegerede stemte for, endda ud fra at man var blevet lovet yderligere forhandlinger på centrale punkter. Til syvende og sidst er det partiets 440.000 medlemmer, som ved en urafstemning afgør, om SPD skal gå i regering. Spørgsmålet er nu, om CDU/CSU har noget at give SPD. Hvor høj en pris er de villige til at betale? Bolden er hos Merkel. Jeg tror ikke, at CDU og CSU vil give sig på flygtningeområdet. Slet ikke, når CSU står over for et delstatsvalg i Bayern i efteråret. Derfor tyder det p.t. mest på nyvalg, siger Siegfried Matlok.

Martin Schulz' krav om ændringer i forhold til den foreløbige regeringsskitse på 28 sider er allerede blevet skudt ned af fremtrædende CDU'ere, blandt andre Merkel selv, som på tysk tv har fastslået, at sonderingspapirerne er udgangspunktet for anden runde af forhandlinger, og at det nu handler om detaljerne.

- Sonderingerne fastlagde hjørnestenene. Nu slutter det hele med et brag, fastslår Siegfried Matlok, som forudser, at Schulz er en færdig mand næste gang, tyskerne går til valgurnerne.

- Hans tid er snart forbi, og Merkel kan slutte hurtigere, end man tror. I CDU vil man overveje, om man ikke også selv skulle starte på en frisk. Tyskland er i en eruptiv fase. Der er hele tiden fare for nye jordskælv. Spørgsmålet er bare, hvor store de bliver, siger Siegfried Matlok, der totalt afviser en Merkel-mindretalsregering.

- En mindretalsregering er helt udelukket. Det findes i Danmark, men her er en hel anden politisk og kulturel tradition, og i december oplevede vi jo selv store vanskeligheder for en mindretalsregering. Tyskland er ikke bygget til det. Det er for stort. Det bliver bare en sejlads med isbjerge overalt. En mindretalsregering holder fire uger og ikke længere. Der skal jo også være et flertal for en kansler, siger Siegfried Matlok.