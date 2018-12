Egyptisk politi udfører blodig aktion dagen efter busangreb

Det egyptiske indenrigsministerium oplyser, at landets politi har dræbt 40 "terrorister" i en række angreb.

Egyptisk politi har dræbt 40 "terrorister" i en række koordinerede angreb tidligt lørdag morgen. Det oplyser det egyptiske indenrigsministerium.

Politiets aktion kommer, dagen efter en vejsidebombe ramte en turistbus nær pyramiderne i Giza. Tre vietnamesiske turister og deres guide blev dræbt. Derudover kom mindst 11 andre personer til skade.

To politiangreb i Giza-provinsen lørdag dræbte 30 "terrorister", oplyser ministeriet. Derudover blev ti dræbt i det nordlige Sinai.

Indenrigsministeriet bruger ordet "terrorist" om de dræbte. Det fremgår dog ikke umiddelbart, hvilke personer der mere præcist er tale om.

Myndighederne reagerede angiveligt efter at have fået informationer om, at de mistænkte planlagde en række angreb mod blandt andet turistattraktioner og kirker i landet.

I lørdagens aktion fandt politiet også et stort antal våben og ammunition. Der blev også fundet materialer, der kan bruges til at bygge bomber.

Det fremgår ikke, om politiaktionen var en reaktion på fredagens vejsidebombeangreb i Giza.

Ved Giza ligger et område med flere pyramider.

Den mest kendte er nok Keopspyramiden. Ved siden af de tre store pyramider i området ligger figuren Sfinksen. Dens formål har angiveligt været at vogte over pyramiderne.

Området er blevet opslugt af storbyen Kairo men er et velbesøgt turistmål.

Turisme er en af de store indtægtskilder i Egypten. I mere end et år har den skrøbelige branche været forskånet for dødelige angreb mod turister.

I 2011 blev køen af turister i Egypten drastisk kortere, efter at landet oplevede et oprør i forbindelse med Det Arabiske Forår.