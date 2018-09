Efter ordkrig er Venezuelas præsident klar til at møde Trump

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, er villig til at mødes med USA's præsident, Donald Trump.

Det siger han under en tale ved FN's Generalforsamling i New York onsdag.

Maduro er klar til at mødes med Trump for at bygge bro mellem de to, fortæller han.

- Til trods for vores forskelligheder er jeg parat til at række min hånd ud til USA's præsident, Donald Trump, for at diskutere bilaterale forhold, siger den venezuelanske præsident ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Åbent og ærligt er jeg parat til at tale med ham, om hvad han måtte ønske, tilføjer han.

De seneste dage har Nicolás Maduro og Donald Trump ligget i verbal krig med hinanden.

Det sker, efter at USA's finansminister, Steven Mnuchin, tidligere på ugen meddelte, at Maduros inderkreds og nære rådgivere bliver ramt af nye sanktioner fra USA. Heriblandt præsidentens hustru og Venezuelas førstedame, Cilia Flores.

- Vi vil fortsat gå efter loyalister, der gør det muligt for Maduro at fastholde sit greb om militæret og regeringen, mens det venezuelanske folk lider, sagde Mnuchin tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

I løbet af de seneste to år har USA indført en række sanktioner mod Venezuela, der er blevet kritiseret for at skabe økonomisk kaos og for at undergrave demokratiet. Også præsident Maduro selv er omfattet af sanktionerne.

Donald Trump mener, at Maduro-styret er "brutalt".

Under sin tale ved FN's Generalforsamling tirsdag sagde Trump blandt andet, at Venezuela er et af de "virkelig dårlige steder" i verden.

- Socialisme har ruineret den olierige nation og har drevet dens befolkning ud i ekstrem fattigdom, sagde Trump.

I et interview med Venezuelas nationale tv takkede Maduro efterfølgende for de nye sanktioner.

- Jeg er omgivet af sanktioner. Tak, Donald Trump. Det er som at få en medalje, sagde han sarkastisk.

I samme interview opfordrede han USA til at droppe sanktionerne mod hans hustru.

- Hold jer fra Cilia. Hold jer fra familien. Lad være med at være kujoner, sagde Maduro ifølge nyhedsbureauet AFP.