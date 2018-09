Efter år i EU's skammekrog roses græsk leder som proeuropæer

I årevis sad Grækenland i skammekrogen. Skatteborgere i det øvrige EU klagede over at skulle sende penge i et græsk gældshul, og den socialistiske regering i Athen tordnede imod Europas krav om pinefulde reformer.

Mandag kunne Alexis Tsipras så for første gang som græsk regeringschef møde i Europa-Parlamentet i en helt ny rolle.

Fra at skælde og smælde imod de europæiske kolleger, som også var landets kreditorer under finanskrisen, bliver regeringschefen rost for at være proeuropæer.

- Jeg ser, at du har ændret dig. Positive skridt, indrømmer Esteban González Pons, som leder de spanske medlemmer af parlamentets konservative gruppe.

Hurtigt nævner González dog også bekymringer og udfordringer, men flere af parlamentets medlemmer istemmer vurderingen af en forandret græsk ledelse.

I 15 minutter talte Tsipras om proeuropæiske værdier, og hvordan Grækenland, som han ser det, er et mønsterland i det aktuelle Europa.

- Der venter et vanskeligt slag forude. Europaparlamentsvalget bliver en kamp for grundlæggende værdier og principper. Vi skal bekæmpe neoliberalismen og højrefløjen. Vi skal styrke de solidariske og europæiske værdier, siger Tsipras.

Den græske leder opfordrer "alle demokratiske og progressive kræfter til at stå sammen skulder ved skulder". Europa må ikke falde tilbage i fortidens morads, siger Alexis Tsipras.

En række parlamentarikere benytter deres taletid i en debat efter talen til at udtrykke sympati og støtte til grækerne, som har lidt under krisen og især under en stram styring fra EU.

Mandag drog en delegation fra EU-Kommissionen til Athen for at vurdere den græske økonomis tilstand efter hjælpeprogrammets afslutning.

Et valg venter i Grækenland, og Tsipras' er under pres fra en befolkning, som føler, at finanskrisen og reformkrav fra kreditorerne har kostet dem alt for dyrt.

Svaret fra Tsipras har været et forsigtigt løfte om skattelettelser. Og der kan være rum i budgettet til at lette skatterne, har EU-Kommissionens kontor med ansvar for den græske mission antydet.