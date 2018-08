Edinburgh trækker frihedspris til Aung San Suu Kyi tilbage

Byen Edinburgh slutter sig til kredsen, der fortryder at have givet Aung San Suu Kyi en frihedspris.

Den skotske by Edinburgh vil trække sin frihedspris til nobelprismodtageren Aung San Suu Kyi tilbage på grund af hendes modvilje mod at fordømme volden mod rohingyaer, der er et etniske mindretal i Myanmar.

Det er anden gang på 200 år, at byen trækker en pris tilbage, og den er langt fra ene om at fortryde en pris til Aung San Suu Kyi.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Aung San Suu Kyi kan dog stadig kalde sig modtager af Nobels fredspris for sin modstand mod Myanmars militærstyre i 1991. Hun sidder i dag som særlig rådgiver og betragtes som den reelle leder af landet.

Det seneste år er hendes ry og rygte falmet under urolighederne i Rakhine-provinsen.

Her er det etniske mindretal rohingyaer flygtet i stort antal. Fra flygtningelejre i Bangladesh har de berettet om drab, vold, tortur og voldtægter begået af Myanmars militær på mindretallet.

I alt anslår FN ifølge The Guardian, at over 700.000 er flygtet fra Rakhine. Situationen er af FN beskrevet som vold i en grad, så der er tale om "etnisk udrensning".

Tidligere har seks andre byer og institutioner trukket en pris til Aung San Suu Kyi tilbage. Blandt dem er byerne Oxford, Glasgow, Newcastle og Dublin samt Det Amerikanske Holocaust Museum.

Kritikken mod Aung San Suu Kyi går ofte på, at hun nægter at anerkende rohingyaerne og i stedet kalder dem "flygtninge i det nordlige Rakhine". Hun har ligeledes givet terrorister og ikke hæren skylden for urolighederne i Rakhine.

Også anholdelsen af mindst 32 journalister i Myanmar har vakt kritik.

Tidligere har hun mistet priser, fordi andre modtagere har nægtet at stå på samme liste som hende. Det var tilfælde, da musikeren Bob Geldorf sidste år leverede sin frihedspris fra den irske by Dublin tilbage.

Få uger efter trak Dublin sin pris til Aung San Suu Kyi tilbage.