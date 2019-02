Ebola-udbrud har kostet flere end 500 livet i DRCongo

Ifølge DRCongos sundhedsminister har et vaccinationsprogram dog forhindret yderligere spredning af epidemien.

Flere end 500 mennesker har mistet livet i forbindelse med det seneste udbrud af ebola i DRCongo.

Det oplyser landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne understreger dog, at et vaccinationsprogram formentlig har reddet adskillige menneskers liv.

- I alt har der været 502 dødsfald, og 271 mennesker er blevet kureret, fremgår det af en pressemeddelelse fra ministeriet.

Sundhedsminister Oly Ilunga oplyser, at 76.425 mennesker i den østlige del af landet er blevet vaccineret. Det har ifølge ministeren forhindret "tusindvis" af dødsfald.

- Jeg er overbevist om, at vi har forhindret spredningen af en epidemi i de store byer i regionen, siger han.

- Holdet har også formået at forhindre spredningen af epidemien til nabolandene, tilføjer han.

Udbruddet begyndte i august sidste år i den nordlige del af Kivu-regionen, der grænser op til Uganda og Rwanda.

Den spanske gren af nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser skrev lørdag på Twitter, at der er sket en stigning i antallet af smittede siden 15. januar.

I lande som Rwanda, Uganda og Sydsudan, der ligger nord for de ramte områder, er myndighederne på vagt over for en eventuel spredning, tilføjer organisationen.

Den skrøbelige situation i den østlige del af landet, hvor væbnede oprørere har plaget befolkningen i årevis, har gjort det svært for sundhedsmyndighederne at bekæmpe udbruddet og behandle de syge.

Ebola-virusset, der har fået sit navn efter Ebola-floden i DRCongo, hvor sygdommen blev opdaget første gang i 1976, har en dødelighed på 50 til 90 procent.

Den overføres fra menneske til menneske gennem kontakt med blod, sekreter og andre kropsvæsker.

Til at starte med giver den influenzalignende symptomer, høj feber og ondt i halsen, men udvikler sig herefter til svære blødninger i indre organer og huden - ofte med døden til følge.