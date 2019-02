EU vil hjælpe dig med at finde det billigste hotel

Når flyet og hotellet til ferien skal bestilles, er man på jagt efter et godt tilbud.

Her kan store prisportaler som Hotels.com og Momondo danne et overblik over de forskellige tilbud.

Men det er ikke altid, at den laveste pris figurerer, og derfor kræver EU mere gennemsigtighed hos prisportalerne.

Natten til torsdag blev EU-Kommissionen, medlemslandene og EU-Parlamentet enige om en aftale, der i højere grad skal sikre, at forbrugere rent faktisk bliver tilbudt den billigste vare, når de søger efter den på en af de store prisportaler.

Socialdemokratiets parlamentsmedlem Christel Schaldemose har siddet med under forhandlingerne. Ifølge hende kunne man have gået endnu længere, men hun mener alligevel, at man har taget et stort skridt.

- Det er den første lovgivning på området. Det betyder nok næppe, at man 100 procent undgår snyd, men det bliver sværere nu, siger hun.

Problemerne består blandt andet i, at eksempelvis et hotel kan betale for at komme længere op på søgeresultaterne.

Det forbyder de nye regler ikke. Men fremover skal prisportalen skilte med, hvis hotellet har betalt for en god plads i søgeresultaterne.