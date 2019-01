EU vedtager sanktioner mod Iran efter attentatplan i Danmark

EU-landene har tirsdag vedtaget sanktioner mod Iran efter attentatplaner i Danmark i efteråret.

Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i forbindelse med et ministermøde i Bruxelles.

EU har formelt besluttet at sætte det iranske Direktorat for Intern Sikkerhed på EU's terrorliste.

- Det er en kæmpe sejr, at vi i dag er blevet enige om at terrorliste det iranske Direktorat for Intern Sikkerhed. Ingen andre landes efterretningstjenester er på terrorlisten. Så det er et meget tydeligt signal, vi sender til Iran i dag, siger Samuelsen.

Danmark fremsatte i november 2018 ønsket om sanktioner mod Iran i EU-regi.

Frankrig forsøgte tidligere i 2018 at få EU-opbakning til sanktioner efter en iransk attentatplan nær Paris.

Men forgæves. Det endte med, at Frankrig på egen hånd besluttede at indføre sanktioner.

Ifølge PET planlagde den iranske efterretningstjeneste i efteråret at slå til mod en gruppe eksil-iranere i Ringsted.

Eksil-iranerne er medlem af gruppen ASMLA, der ønsker en selvstændig arabisk stat i det sydvestlige Iran.

Gruppen betragtes som terrorister af det iranske styre.