Storbritanniens forestående afsked med EU kører ikke på skinner, som begge parter kunne have håbet.

Derfor lægger EU-præsident Donald Tusk op til, at de 27 EU-lande uden briterne skal drøfte deres forberedelser af en aftaleløs skilsmisse.

- Da tiden er ved at rinde ud, vil vi også drøfte forberedelserne af, at der ikke skulle komme en aftale, skriver Donald Tusk i et invitationsbrev til EU-landenes ledere før et topmøde torsdag og fredag i Bruxelles.

Han nævner desuden, at stats- og regeringscheferne forinden vil lytte til premierminister Theresa Mays vurdering af situationen.

Tusk har på "grund af alvoren" om brexit besluttet, at topmødet indledes med Mays udlægning af den politiske situation i Storbritannien.

Utilfredsheden over hendes aftale med EU er så stor, at hun onsdag aften står over for en tillidsafstemning i sit parti.

Det sker mellem klokken 19 og 21 dansk tid.

Theresa May har advaret sine kritiske partifæller om, at et lederskifte på dette kritiske tidspunkt kan medføre, at den britiske udtræden af EU vil blive forsinket eller stoppet.